A empresa Extra Máquinas SA – com mais de 40 anos de experiência no setor de máquinas pesadas – inicia sua operação em Sumaré no dia 10 de abril. A concessionária, cujo investimento inicial é da ordem de R$ 20 milhões, vai gerar aproximadamente 100 empregos diretos. O anúncio foi feito nesta semana para o prefeito Luiz Dalben, em encontro com o CEO da empresa, Pérsio Briante.

Localizada em um prédio de 16 mil metros quadrados, no quilômetro 111 da Rodovia Anhanguera (no prédio do antigo Frango Assado), a Extra Máquinas SA é a revendedora exclusiva da XCMG, terceira maior fabricante mundial, com presença em 456 cidades de São Paulo.

“Com muito trabalho e planejamento, temos crescido a cada ano, reflexo de um polo industrial e comercial fortíssimos, além do empreendedorismo em ascensão. Nosso objetivo é trabalhar para trazer para Sumaré grandes empresas e empreendimentos que contribuam com o crescimento da cidade, geração de empregos e renda para a população e impulsionem a nossa economia. E com a ajuda do nosso deputado Dirceu Dalben, temos conseguido recursos do Governo do Estado, que nos auxiliam muito. Sumaré é uma cidade bastante promissora e trabalhamos para chamar a atenção dos investidores por sua localização privilegiada, oferta de mão-de-obra capacitada e também pela seriedade do governo municipal no contato com os empresários”, afirmou o prefeito Luiz Dalben.

Segundo o CEO da concessionária, Pérsio Briante, a empresa tem uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos em atender as necessidades dos clientes, com peças e pós-vendas todos os dias. Ele explica que a empresa está presente nos estados de Mato Grosso, Pará, Goiás, e Distrito Federal.

“A nossa intenção é criar a maior e melhor concessionária da América Latina. Queremos fornecer aos nossos clientes um atendimento de excelência, com uma ampla gama de produtos e serviços de alta qualidade, além de uma experiência única de compra”, explica Briante.