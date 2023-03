Empresa em SC planta maconha para uso medicinal

Vídeo- Maconha começa a ser planta em SC

Uma empresa de Santa Catarina (SC) conseguiu na Justiça o direito de plantar maconha para ser revertida em uso medicinal como fonte de cannabis.

O mercado de cannabis vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil. Considerando isso, a Kaya Mind, primeira empresa brasileira especializada em dados e inteligência de mercado no segmento da cannabis, do cânhamo e de seus periféricos, fez uma projeção que aponta que o setor pode chegar a R$917,2 milhões em 2024.

A empresa, que possui uma metodologia própria de análise, indica que, até o final de 2022, o mercado da cannabis pode movimentar R$ 363,9 milhões. Isto é, um crescimento de 9734% em relação a 2018, que teve uma receita estimada em R$ 3,7 milhões. Além disso, o mercado deve atingir, em 2023, R$ 655,1 milhões.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento