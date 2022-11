A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Americana, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), auxilia uma empresa da área de logística e realiza, na semana que vem, mais um processo seletivo para preenchimento de 60 vagas. São 30 vagas para operador de empilhadeira e 30 para auxiliar de manutenção de carga. A seleção será realizada nos dias 16, 17 e 18 de novembro, das 9 às 13 horas, no Cuca, que fica na Rua Anhanguera, no centro da cidade, em frente ao Mercado Municipal. Os interessados devem levar currículo e documentos pessoais, como RG e Carteira de Trabalho.

Paralelamente à seleção de trabalhadores, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico disponibiliza vários cursos gratuitos de capacitação profissional para a população, sempre de olho no que o mercado de trabalho está necessitando. Agora em novembro e dezembro, o Programa Futuro Certo, juntamente com o Senai, está oferecendo o curso de operador de empilhadeira, uma das funções com maior demanda nos processos seletivos que são realizados pelo PAT, inclusive no que vai ser realizado na semana que vem.

“Estamos sempre atentos às necessidades dos empreendedores e oferecemos cursos que possibilitem uma fácil inserção no mercado de trabalho. Essa sintonia com as empresas faz com que os cursos tenham muita procura e um alto grau de resolutividade, com um número significativo de recolocações profissionais”, ressaltou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.