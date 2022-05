O PLT (Posto Local do Trabalho) mantido pela Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está recebendo currículos para a seleção de 48 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas.

Os interessados devem enviar currículo nesta quarta (11/05) para o e-mail [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902. Mas atenção: as vagas são para pessoas com experiência e para moradores de Nova Odessa.

Confira as vagas:

ANALISTA DE PROCESSOS – Com experiência na função.

APRENDIZ NO SETOR ADMINISTRATIVO – Ambos os sexos e com experiência na função.

ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO E MARKETING – Ambos os sexos e com experiência na função.

ASSISTENTE DE VENDAS – Ambos os sexos e com experiência na função.

AUXILIAR DE COMPRAS – Ambos os sexos e com experiência na função.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Ambos os sexos e com experiência na função.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Ambos os sexos e com experiência na função.

AÇOUGUEIRO – Com experiência na função, responsabilidade e interesse no trabalho.

AJUDANTE DE PEDREIRO (5 VAGAS) – Com experiência na função.

AUXILIAR DE TRANSPORTES – Realizar descarregamento e carregamento de caminhão e auxiliar o assistente na montagem da carga, respeitando dessa forma a simbologia, quantidade, volume, peso e tipo de carga, sendo no caminhão, na plataforma, em paletes, em gaiolas ou de forma avulsa.

COMPRADOR SENIOR – Ambos os sexos e com experiência na função.

COSTUREIRA (10 VAGAS) – Com experiência em máquina reta, overloque, interloque e galoneira; disponibilidade para trabalhar em turno fixo, e residir na região.

DOMÉSTICA – Experiência comprovada na função comprovada, para atuar na manutenção de rotinas diárias de limpeza doméstica, lavar, passar e cozinhar. Residir em Nova Odessa e gostar de crianças. Horário de trabalho das 08h às 17h, com registro em CLT. O salário e os benéficos serão a combinar na entrevista. As interessadas devem entrar em contato pelo WhatsApp (19) 9814-1694.

ESTÁGIO CONTÁBIL – Estudante de Ciências Contábeis, vale transporte e salário de R$ 800,00.

ESTOQUISTA/ENTREGADOR – Masculino, com CNH A/B e experiência na função.

FERRAMENTEIRO – Com experiência na função.

INSPETOR DE QUALIDADE SÊNIOR – Com experiência na função.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO – Com experiência na função.

METROLOGISTA – Ambos os sexos e com experiência na função.

MOTORISTA CARRETEIRO (2 VAGAS) – Motorista carreteiro, experiência mínima comprovada em carteira de 5 anos, CNH categoria E, com disponibilidade para viagens curtas e longas, experiências com pranchas e curso MOPP será um diferencial. Salário: de R$ 2.000 a R$ 3.474 + benefícios: auxílio-combustível, cesta básica, vale-refeição, vale-transporte. Turno de 8h com pagamento adicional de hora-extra.

MOTORISTA D (5 VAGAS) – Masculino, preferencialmente com MOPP.

ORÇAMENTISTA SÊNIOR – Com experiência na função.

PEDREIRO (5 VAGAS) – Com experiência.

SOLDADOR MIG/MAG – Com experiência na função.

TÉCNICO (A) EM QUÍMICA – Profissional em Química com disponibilidade e comprometimento.

VENDEDOR EXTERNO – Experiência na função (ramo alimentício), comprometimento, conhecimento de planilhas, boa comunicação e proativo.