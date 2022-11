No dia 30 de Novembro – quarta-feira -, o time de Atração de Talentos do Supermercados São Vicente realiza um Processo Seletivo em parceria com Faculdade de Americana – FAM.

Os interessados nas oportunidades deverão levar consigo documento com foto e currículo atualizado.

A ação irá ocorrer a partir das 08h30, na FAM – Faculdade de Americana, localizada na Avenida Joaquim Boer, 733 – Jardim Luciene, Americana.

São 20 vagas disponíveis.

Açougueiro, Ajudante de açougue, Balconista de frios, Balconista de padaria, Fiscal de loja, Motorista, Operador (a) de caixa, Promotor (a) de vendas, Repositor (a) de FLV e Repositor (a) de mercearia.

BENEFÍCIOS:

Convênio Médico Unimed

Programas de incentivo

Convênio Odontológico

Vale-transporte

Seguro de vida

Gympass (academia)