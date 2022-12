A FAM – Faculdade de Americana – está com processo seletivo aberto para docentes para os cursos de graduação. As inscrições devem ser feitas até às 18h do dia 17 de janeiro de 2023.

No total, a Instituição oferece 24 vagas para os cursos de Direito, Educação Física, Enfermagem, Tecnologia da Informação, Medicina Veterinária, Pedagogia, Psicologia, Nutrição, Fármacia e Estética e Cosmética. O detalhamento das funções previstas para o docente de cada área pode ser consultado no edital, saiba mais através do link https://www.fam.br/quero-trabalhar-na-fam/.

O candidato aprovado será contratado na categoria funcional compatível com a sua titulação, para dedicar-se a tarefas de docência e orientação na graduação, além disso, deve possuir formação adequada ao perfil da disciplina, possuir titulação de especialista, mestre ou doutor, devidamente comprovada.