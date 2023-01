PAT traz 404 vagas de emprego neste começo de semana

Os interessados devem entrar no site www.americana.sp.gov.br/vagaspat, em seguida acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e preencher os dados. A vizinha Santa Bárbara chega com mais de 900 vagas.

O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente pelo site da Prefeitura.

VAGAS CADASTRADAS NO SITE

Açougueiro – Com Experiência 1

Agente de Fiscalização – Sem Experiência 1

Agente Fiscal – Sem Experiência 6

Ajudante de Carga e Descarga – Com Experiência 1

Ajudante de Cozinheiro Hospitalar – Com Experiência 1

Ajudante de Eletricista – Com Experiência 1

Ajudante de Obras – Sem Experiência 1

Ajudante de Produção – Com Experiência 2

Ajudante de Roçador – Sem Experiência 2

Ajudante de Serralheiro – Com Experiência 1

Ajudante Geral – Com Experiência 3

Ajudante Geral – Sem Experiência 1

Ajudante Geral de Obras – Com Experiência 1

Ajudante Pedreiro – Com Experiência 1

Almoxarife – Com Experiência 1

Analista de Risco e Compliance – Com Experiência – Cursando Direito 1

Armador de Ferragens – Com Experiência 5

Assistente de Informática – Com Experiência 2

Auxiliar Administrativo – Com Experiência 1

Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 2

Auxiliar de Almoxarifado – Com Experiência 1

Auxiliar de Contas a Receber – Com Experiência 1

Auxiliar de Elétrica Veicular – Sem Experiência 1

Auxiliar de Eletricista – Sem Experiência 1

Auxiliar de Engenharia – Sem Experiência 1

Auxiliar de Escritório – Sem Experiência 1

Auxiliar de Estoque – Com Experiência 2

Auxiliar de Fundição – Sem Experiência 1

Auxiliar de Jardinagem – Sem Experiência 1

Auxiliar de Laboratório – CRC Ativo – Com Experiência 1

Auxiliar de Lavanderia – Com Experiência 3

Auxiliar de Lavanderia – Sem Experiência 20

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 6

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 3

Auxiliar de Linha de Produção – Sem Experiência 1

Auxiliar de Logística – Com Experiência 1

Auxiliar de Logística – Sem Experiência 61

Auxiliar de Marceneiro – Sem Experiência 3

Auxiliar de Mecânico Automotivo – Sem Experiência 2

Auxiliar de Orçamento – Com Experiência 1

Auxiliar de Pintor – Sem Experiência 1

Auxiliar de Produção – Com Experiência 1

Auxiliar de Produção – Sem Experiência 14

Auxiliar de Secretaria – Com Experiência 1

Auxiliar de Serviços Gerais – Sem Experiência 1

Auxiliar Financeiro – Com Experiência 1

Balconista de Frios – Com Experiência 2

Balconista de Padaria – Sem Experiência 2

Biomédico – Com Experiência 20

Carpinteiro – Com Experiência 1

Cobrador Externo – Com Experiência 1

Comprador – Com Experiência 2

Coordenador Administrativo – Com Experiência 1

Costureira – Com Experiência 10

Cozinheiro – Com Experiência 3

Cozinheiro Jr – Com Experiência 1

Cumim – Com Experiência 4

Eletricista – Com Experiência 1

Eletricista de Autos – Com Experiência 1

Eletricista Montador – Com Experiência 2

Eletromecânico – Com Experiência 1

Empregada Doméstica – Sem Experiência 1

Encarregado de Salão – Com Experiência 1

Engenheiro Agrônomo – Com Experiência 1

Entregador de Autopeças – Sem Experiências 1

Entregador de Móveis – Com Experiência 1

Estágio em Engenharia Civil – Sem Experiência 1

Estoquista – Sem Experiência 1

Expedidor – Com Experiência 1

Fiscal de Prevenção de Perdas – Com Experiência 6

Fisioterapeuta – Sem Experiência 1

Garçom – Com Experiência 4

Gerente de Restaurante – Com Experiência 2

Gerentes de Obras – Com Experiência 1

Instalador de Esquadrias – Com Experiência 3

Instalador de Esquadrias de Alumínio e Vidro Temperado – Com Experiência 1

Jardineiro – Com Experiência 1

Lactarista – Com Experiência 1

Lavador de Veículos – Com Experiência 5

Líder de Cozinha – Com Experiência 1

Líder de Logística – Com Experiência 1

Líder de Produção – Com Experiência 20

Maçariqueiro – Com Experiência 1

Mandrilador – Com Experiência 1

Manutenção de Caminhões – Com Experiência 2

Manutenção Predial – Com Experiência 1

Marceneiro – Sem Experiência 1

Mecânico de Manutenção – Com Experiência 6

Mecânico de Suspensão – Com Experiência 1

Mecânico Montador – Com Experiência 1

Meio Oficial Serralheiro – Com Experiência 1

Montador de Móveis – Com Experiência 1

Motorista – Com Experiência 2

Motorista Carreteiro – Com Experiência 3

Motorista Entregador – Sem Experiência 2

Oficial de Manutenção Predial – Com Experiência 1

Operador de Caixa – Com Experiência 2

Operador de CNC – Com Experiência 1

Operador de Empilhadeira – Com Experiência 4

Operador de Motosserra – Com Experiência 1

Operador de Negócios – Sem Experiência 1

Operador de Ponte Rolante – Com Experiência 1

Operador de Roçadeira – Com Experiência 5

Operador de Serras – Com Experiência 1

Operador Financeiro – Com Experiência 1

Pedreiro – Com Experiência 2

Pedreiro – Com Experiência – Temporário 2

Pintor – Com Experiência 1

Pintor Industrial – Com Experiência 1

Porteiro – Com Experiência 3

Professor de Gastronomia – Sem Experiência 1

Profissional de Educação Física com CREF – Com Experiência 6

Recepcionista – Com Experiência 4

Recepcionista – Sem Experiência 1

Revisor de Equipamentos – Controle de Qualidade – Sem Experiência 1

Roçador – Sem Experiência 2

Selecionador de Material Reciclável – Sem Experiência 2

Serralheiro – Com Experiência 1

Serviços Gerais – Com Experiência 1

Soldador – Com Experiência 3

Supervisor de Compras – Com Experiência 1

Técnico de Enfermagem – Com Experiência 20

Técnico de Planejamento de Manutenção – Com Experiência 1

Técnico de Segurança – Com Experiência 1

Técnico em Segurança do Trabalho – Com Experiência 3

Técnico em Telecomunicações – Com Experiência 4

Torneiro Mecânico – Com Experiência 5

Trabalhador Rural – Sem Experiência 2

Vendedor de Esquadrias de Alumínio – Com Experiência 1

Vendedor Externo – Com Experiência 8

Vendedor Interno – Com Experiência 9

Vendedor Interno – Sem Experiência 3

Vigia – Com Experiência 1

