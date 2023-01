Emprega FAM acontece na segunda com 700 vagas

A FAM-Faculdade de Americana realiza na próxima segunda-feira, dia 30 de janeiro, a quinta edição do Emprega FAM, a feira de emprego promovida pela Instituição. Neste ano, o evento promete reunir 700 vagas divididas entre empresas, agências de recrutamento e seleção, além do PAT Americana- Posto de Atendimento ao Trabalhador – e da Central de Estágio da ACIA – Associação Comercial e Industrial de Americana.

O evento é totalmente gratuito e será realizado na sede da FAM das 8h00 às 17h00. A entrada para o evento será pela portaria 1, na Avenida Unitika. O estacionamento desta portaria também estará liberado. Os interessados nas vagas devem comparecer ao evento com currículo impresso e documentos pessoais.

Com a volta das atividades em segurança após a pandemia de Covid-19 e a necessidade de aproximar as oportunidades de emprego daqueles que estão desempregados, a Faculdade de Americana, em parceria com empresas de Americana e região, decidiu voltar com o maior evento de prestação de serviço na busca por recolocação da região, o Emprega FAM.

“Durante todo o ano, a FAM recebe empresas que realizam processos de seleção e, a partir desta situação, decidimos reunir essas empresas, além das agências de recrutamento que já são grandes parceiras da Faculdade para voltarmos com a realização do Emprega FAM, que já ajudou muitas pessoas de Americana e região”, disse Gustavo Azzolini, diretor geral da FAM.

No total, serão 12 empresas participantes como: Supermercados São Vicente, Têxtil Santista, Alatere RH, Nova Era RH, TG RH, Topack, Mondragon Assembly, Cards Inova, Pensecom RH, A Executiva RH, Central de Estágio – ACIA e PAT Americana.

Serão oferecidas vagas nas áreas de limpeza, produção, consultor comercial, ajudante geral, mecânico, montador, instalador elétrico, programador CLP, projetista elétrico, técnico em segurança do trabalho, vendedor, assistente de marketing, representante comercial, entre outras oportunidades.

Central de Estágio ACIA

Para os estudantes de graduação, a Central de Estágios da ACIA, em parceria com o Instituto Talentos, oferece oportunidades de inserção no mercado de trabalho. De acordo com a direção da Associação, ações como esta estimulam a economia local através da geração de emprego e renda para o município. Cada estagiário contratado através da Central de Estágios é acompanhado durante todo o seu processo de aprendizado na empresa com pesquisa de avaliação. Empresas associadas da ACIA e demais podem saber mais informações no e-mail: [email protected] ou (19) 98322-2524.

O Emprega FAM

O Emprega FAM é um evento de prestação de serviço totalmente gratuito para participantes e empresas. Realizado desde 2016, o evento já reuniu mais de 20 mil pessoas em busca de uma vaga no mercado de trabalho e já colaborou com muitos candidatos e empresas durante o período de busca por recolocação profissional.

O último evento foi realizado em 2019 e reuniu mais de 6 mil pessoas durante todo o dia de Emprega.

Mais informações [email protected]

