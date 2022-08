A Emma Colchões, marca que, por meio da tecnologia, vem transformando a experiência das pessoas com o sono, está à procura de um “Especialista em Dormir” para testar a linha de produtos da marca. Para se candidatar não é necessário ser da área da saúde ou estudioso sobre sono, mas é imprescindível ser brasileiro, maior de 18 anos, criativo, usuário frequente de redes sociais e, claro, um “sleep lover”, ou seja, amar dormir.

“Diferente das outras marcas, a gente acredita que um ótimo dia começa com uma boa noite de sono, por isso, nos dedicamos a desenvolver as melhores soluções e tecnologias capazes de recarregar a energia necessária que cada um precisa para alcançar a melhor versão de si mesmo. Basicamente, uma boa noite de sono é transformadora e podemos provar!”, explica Caio Abibe, Country Manager da Emma Colchões no Brasil.

Com um salário mensal de R$ 5.000 (cinco mil reais), o escolhido, além de testar e usar todos os produtos enviados pela marca, terá como responsabilidade postar as experiências e opiniões em suas redes sociais ao menos uma vez por semana ao longo do contrato.

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição e gravar um vídeo de apresentação explicando “Por que devo ser escolhido para ser um especialista em dormir pela Emma” e se inscrever até o dia 21/8/2022 pelo site: https://trampos.co/oportunidades/736153?tr=especialista%20em%20dormir

Como gravar o vídeo: vertical (formato retrato), ter no mínimo 1 minuto e no máximo 1 minutos e 30 segundos.

Apaixonados por dormir, o emprego dos sonhos acaba de se tornar realidade. Essa é a oportunidade de ser, literalmente, pago para dormir! Inscrevam-se.

Sobre a Emma – The Sleep Company

Emma – The Sleep Company é a marca líder mundial de sono D2C (direct to consumer). Fundada em 2013 pelo Dr. Dennis Schmoltzi e Manuel Mueller na Alemanha, a empresa está presente em mais de 30 países e alcançou um faturamento de 645 milhões de euros (733 milhões de dólares) em 2021, uma taxa de crescimento de 59% em relação ao ano anterior. Os produtos Emma® são vendidos por meio de uma abordagem omnichannel, incluindo D2C/online, marketplaces e mais de 3.500 lojas físicas. Emma colabora com sucesso com mais de 200 varejistas. Os mais de 850 colaboradores da Emma atuam em diferentes países pelo mundo, com escritórios em Frankfurt (Alemanha), Manila (Filipinas), Lisboa (Portugal), Cidade do México (México) e Xangai (China).