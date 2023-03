Emerson Royal, revelado em Americana, foi convocado para defender a Seleção Brasileira no primeiro amistoso após Copa do Mundo. Royal faz parte da escolha do técnico Ramon Menezes para enfrentar o Marrocos no dia 25 de março.

Emerson morou maior parte da sua vida em Americana, cidade também onde possui familiares. O craque passa frequentemente suas férias no município e mantém amizade com o vereador Juninho Dias (MDB). Em junho de 2022 a dupla promoveu um jogo beneficente “Amigos do Juninho Dias contra amigos do Emerson Royal”. No mesmo mês, o jogador sofreu uma tentativa de assalto em um estabelecimento na Avenida Paulista.

Além de Emerson, a lista de Ramon conta com nove estreantes com a amarelinha. Entre as novidades estão cinco atletas que foram campeões com o treinador do Sul-Americano Sub-20 na Colômbia: goleiro Mycael, lateral Arthur, zagueiro Robert Renan, volante Andrey Santos e o atacante Vitor Roque. Além do quinteto, o treinador também chamou estrelas do futebol brasileiro e jovens destaques, como André, João Gomes, Raphael Veiga e Rony.

