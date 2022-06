Acontece, no próximo domingo, o jogo de futebol beneficente do Instituto Jr Dias, que nesta edição conta com a presença do lateral time do Tottenham, Emerson Royal. A disputa entre Royal e seus convidados será contra o time do vereador Juninho Dias e amigos e acontece no Campo do Zanaga, à partir das 14h.

Royal está na cidade de férias do clube europeu e aceitou o convite de Juninho Dias para participar do evento, que tem por objetivo arrecadar alimentos para o Instituto Jr Dias, que fará a distribuição à população mais carente de Americana.

Além da solidariedade, a partida será um incentivo aos meninos e meninas que participam das modalidades de futebol de campo, futebol society e futsal do Instituto Jr Dias. A turminha poderá interagir com os craques e ouvir um pouco de como o esporte e a disciplina mudaram suas vidas.

A partida é um incentivo para a população em geral que poderá doar 1kg de alimento não perecível e participar desse grande momento de alegria e solidariedade. “Buscamos sempre movimentar o esporte unido a solidariedade, e, representando o Instituto, convidei meu parceiro Emerson Royal para essa iniciativa que mais que depressa aceitou, reforçando a importância de atividades como essas para as crianças, como uma forma de incentivo e de mostrar que é possível chegar lá. Espero que seja um grande evento e que a população compareça, colaborando para o Instituto e tantas outras famílias”, acrescentou Juninho Dias.