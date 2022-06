O lateral brasileiro Emerson Royal, do Tottenham, revelou em entrevista nesta segunda-feira (06) mais detalhes da tentativa de assalto que sofreu na última sexta-feira, ao sair de uma casa noturna em Americana, São Paulo. O caso teve repercussão mundial devido ao fato de como tudo aconteceu. Royal participou ontem do programa ‘Bem Amigos’. Na participação, o jogador detalhou a situação revelando que sentiu que o assaltante não estava ali apenas pelos objetos de valor.

Ele participou de um jogo beneficente com o vereador de Americana Jr Dias este final de semana. “Foi assustador. Eu percebi que ele não estava ali só pelo relógio. Eu me aproximei porque vi a maldade no olho dele. Disse que estava todo mundo tranquilo e que eu entregaria o que ele queria. Mas, quando eu entreguei, ele se afastou e destravou a arma para atirar em mim. Quando eu percebi, dei um tapa na arma e ele acavalou disparando para o alto. Foi nesse momento que ele desequilibrou e o policial o baleou e começou a correria”, contou Royal.