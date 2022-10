Cerca de 150 crianças – a maioria delas alunos da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Paturi – participaram de uma festa de Dia das Crianças promovida nesta terça-feira (11) na sede da Guarda Municipal de Americana (Gama), com a presença do comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva, e do secretário de Educação, Vinicius Ghizini. Filhos e filhas dos patrulheiros também curtiram as brincadeiras.

Cachorro quente, pipoca, refrigerante, algodão doce e sorvete fizeram a alegria da criançada, que brincou na cama elástica e ganhou presentes. Os participantes também acompanharam uma apresentação do Canil Municipal e conheceram o cão Bolt, da Gama. A programação incluiu ainda uma homenagem às professoras, que receberam flores.

“Este contato aproxima a comunidade dos patrulheiros e promove a criação de um laço de confiança com a Gama, protetora e amiga das famílias americanenses”, declarou o comandante da Guarda.

Para Ghizini, é uma satisfação ver a alegria dos alunos. “Atividades como esta apresentam às crianças um novo mundo de informações e enriquecem o conteúdo pedagógico trabalhado em nossas escolas”, disse.