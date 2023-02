A Emei Corimbó, no Jardim Glória, recebeu o troféu itinerante da campanha de arrecadação de tampinhas plásticas e lacres, promovida pela APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana, com o apoio das Secretarias de Meio Ambiente (SMA) e de Educação (Seduc), entre outros apoiadores. A unidade escolar foi a que mais recolheu doações no mês de dezembro de 2022 e recebeu o certificado do mascote da coleta seletiva, o Lixildo.

A campanha vai até junho de 2023, quando será promovida a FEAMA – Feira Ambiental Municipal de Americana. No evento, organizado pela SMA, serão conhecidas as escolas que mais arrecadaram doações.

Promovida pela APAE, a campanha tem o apoio, além da SMA e da Seduc, da Diretoria de Ensino, do CDP – Centro de Detenção Provisória, SICREDI, da Comunidade Salesiana Dom Bosco, entre outros colaboradores.

