Crianças e idosos participaram de uma tarde de inclusão, interação e muita alegria no Centro Dia do Idoso “Maria de Lourdes da Silva – ‘Dona Nena'”, de Santa Bárbara d´Oeste. Os alunos da EMEI “Nair Valente” ouviram histórias dos idosos, apresentaram músicas, compartilharam quitutes saudáveis no piquenique e deram e receberam abraços nesta quinta-feira (15).

Este é o primeiro encontro da parceria da EMEI “Nair Valente” com o Centro Dia do Idoso. A iniciativa, que também integra as áreas de nutrição e terapia ocupacional, envolveu 25 crianças da Educação Infantil e 22 idosos. “A atividade foi motivada para promover a auto estima e aproximar as diferentes faixas etárias”, disse a dirigente da unidade escolar, Luzia do Carmo Ferraz.”É um momento de gerações, os benefícios são para as crianças e também para os idosos”, comentou a coordenadora do Centro Dia, Adriana Deroldo.

O projeto intergeracional é uma parceria das secretarias de Promoção Social, e Educação e tem o objetivo de sensibilizar as crianças sobre a velhice, promovendo o respeito e solidariedade entre criança e idoso, bem como a inclusão etária e a troca de saberes e experiências.

O encontro contou com a leitura de “Davi e Golias” realizada pela “Dona Neusa” e uma apresentação sobre frutas e legumes da “Dona Natalice”. As crianças apresentaram a dança “Rosa Juvenil” e “Franguinho na Panela”, momento em que as gerações cantaram juntas. Na sequência foi o momento de abraços e afetos entre as gerações.

A nutricionista do Setor de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação, Luciana Malta, trouxe informações nutricionais e a receita do bolo de moringa, árvore que faz a divisão entre os muros da escola e do Centro Dia do Idoso, de convívio diário das duas gerações. Os participantes fizeram piquenique com o bolo de moringa, suco de laranja com beterraba e brigadeiro de biomassa de banana verde. O mesmo projeto de educação ambiental e nutricional é permanente nas escolas da Rede Municipal de Ensino, onde as crianças semeiam, colhem, fazem receitas e aprendem sobre as plantas e hortaliças das hortas e hortos de Plantas Medicinais nas escolas. A atividade envolveu também a formação das nutricionistas das escolas assistidas pela Organização Social (OS) – ABE Casa da Criança e Centro Dia do Idoso.