A Escola Municipal de Educação Fundamental (EMEF) Paulo Freire, no Parque Novo Mundo, promove no próximo dia 1º a Mostra Cultural 2022, com o tema “Eu sei, eu informo, eu compartilho!”. A atividade tem como objetivo compartilhar as vivências, o crescimento, as superações e os talentos dos estudantes com pais e a comunidade escolar.

“A Mostra será uma oportunidade para apresentar o que foi realizado durante o ano e, um momento em que a escola mostrará que é um espaço onde se produz pesquisa e se constrói conhecimento, devendo se estender para além do âmbito escolar e contando sempre com a participação e apoio das famílias”, informou a diretora da unidade, Edemarcia da Silva Freitas.

A programação começa às 9h com apresentações do coral da escola, da peça “As Mil e uma Noites” e do espetáculo de dança do ventre com a professora Cris Gomes. Às 13h, alunos dos 2º anos unem artes e Libras em uma apresentação musical na quadra da escola. A Mostra Cultural trará ainda trabalhos desenvolvidos pelos alunos sobre temas como folclore, história, dança, literatura, biologia, química, física, geometria, cordel e turismo, além de oficinas de criação de mamulengos, stop motion (animações) e mosaicos.

“A comunidade escolar está convidada a participar deste momento de integração, valor essencial para fortalecer o trabalho pedagógico desenvolvido pelos educadores da rede, que atuam com foco em oferecer sempre o melhor para o aluno”, declarou o secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini.