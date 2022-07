Equipe da Guarda Municipal de Americana, durante patrulhamento a pé na manhã deste domingo pela linha do trem, no centro, se deparou com dois indivíduos embalando sacos de milho que estavam em grandes recipientes ao lado dos trilhos.

Ao avistarem os agentes, a dupla conseguiu fugir em direção a uma mata, não sendo possível realizar a abordagem.

A equipe então acionou o inspetor da Guarda que tentou contato com algum representante da empresa RUMO, mas sem sucesso. Diante da falta de vítima, foi feito a doação dos grãos a um senhor que tem uma criação de animais.