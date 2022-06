Pré-candidata a deputada federal, a ex-vereadora de Americana Maria Giovana (PDT), ignorou a existência da Unidade de Tratamento de Câncer de Americana (UNACON) em seu vídeo de campanha, lançado nesta terça-feira nas redes sociais.

No vídeo gravado em frente ao Hospital Municipal, Giovana afirma que um dos anexos – andar superior do atual pronto-socorro – está “sem uso e perdendo dinheiro”.

A fala de Giovana chamou a atenção pois no local citado pela candidata já está em funcionamento a Unidade de Tratamento de Câncer de Americana (UNACON). A unidade foi inaugurada para o uso da população no último dia 9, ou seja, 10 dias antes da publicação do vídeo de Giovana – o que daria tempo de corrigir a filmagem caso ela tenha sido gravada antes do início das obras, que aconteceu em dezembro de 2021.

MARCA DO GOVERNO CHICO. A UNACON se tornou a grande marca do governo Chico Sardelli (PV) até o momento. Chico aposta na “comodidade” dos pacientes acometidos pelo câncer em poder receber o tratamento gratuito em Americana.

“É com muita alegria que vamos iniciar os serviços na Unacon, pois apenas quem realiza tratamento em outra cidade sabe da importância de ser atendido perto de casa. Americana agora tem atendimento contra o câncer e esse é um marco histórico, sem dúvida nenhuma”, afirmou Chico no dia da inauguração.

VANDERLEI MACRIS. Uma das explicações para que Giovana tenha ignorado a existência da unidade em seu vídeo de campanha – já que se trata de uma unidade de saúde pública, principal bandeira de Giovana -, pode ser pelo fato da verba para a construção ter sido intermediada pelo deputado federal Vanderlei Macris (PSDB), um de seus principais concorrentes nas urnas em outubro.

MORAL COM CIRO GOMES. Ainda no vídeo, Giovana mostra sua “moral” com o pré-candidato a presidente Ciro Gomes (PDT). Ao se referir a Giovana, Ciro afirma que encontrou um tesouro. “Eu achei um tesouro aqui na Região Metropolitana de Campinas”, disse o presidenciável.

