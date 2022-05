São quase 40 anos de pesquisas intensas em arquivos brasileiros e europeus, em dezenas de viagens e imersões em arquivos particulares e de museus. José Eduardo Heflinger Júnior é um dos mais ativos e incansáveis investigadores da história da Imigração Europeia pelo Sistema de Parceria e do reflexo desta imigração na história da região de Limeira, SP. Os levantamentos de dados, documentos e imagens que ele empreendeu resultaram em trinta livros, entre eles “Um Conto de Fada da Imigração Alemã”, “Os Populares”, “Fazendas Históricas da Província de São Paulo”, “O Sistema de Parceria e a Imigração Europeia”, entre vários outros. Seu trabalho mais recente publicado é “Limeira – Capital Nacional da Joia Folheada”, que abre o campo para o volume que sai agora: “A Indústria no Berço da Imigração Europeia – Volume I”, levantamento do início da industrialização da região de Limeira a partir do início do século XIX, quando teve início um polo agroindustrial produtor de açúcar exportável. A obra também foca o emprego de máquinas para beneficiamento do café pelo Senador Vergueiro e avança até a configuração do vasto parque industrial da atualidade, constituído por empresas de reconhecimento mundial. Nesse primeiro volume o autor conta um pouco sobre as empresas: Fábrica de Phosphoros Radium (Cabeça Branca), fábrica de papel Ribeiro Parada S/A (embriã da Ripasa), Cia Prada de Chapéus, Freios Varga, Fumagalli, Newton e BGL (Bertoloto e Grotta).

Com 204 páginas e cerca de 200 imagens, muitas delas raras e de acervos particulares, “A Indústria no Berço da Imigração Europeia – Volume I” – edição bilíngue, com tradução de Irene Sinnecker, incentivada via Lei Rouanet, com patrocínio da Cirúrgica Fernandes e Usina Santa Lúcia – foca o processo de industrialização ocorrido nas cidades de Limeira, Cordeirópolis, Iracemápolis, Itu e Piracicaba, formando um amplo painel. “Realizei intensas pesquisas no Acervo Público do estado de São Paulo, consultei os Mapas de Habitantes da Vila de Itu e da Vila Nova da Constituição, que depois se chamaria Piracicaba, documentos do início do século XIX que registram a ocupação da região do Morro Azul e Tatuhiby e indicam o início de um polo agroindustrial que, sem dúvida, constitui os primórdios da indústria no berço da imigração europeia”, conta o autor.

No prefácio do livro, Antonio Eduardo Francisco, Gerente do CIESP Limeira, destaca: “Nas páginas deste livro, o leitor irá conhecer as várias fases da industrialização do município de Limeira e poderá identificar detalhes marcantes sobre as primeiras empresas e seus empresários, os quais não se intimidaram diante das dificuldades enfrentadas ao iniciar um pequeno negócio. […] vários dos operários dessas indústrias acabaram vislumbrando o princípio da oportunidade e se aventuraram a também produzir, montando seu próprio negócio; sempre tendo como referência as pioneiras indústrias de Limeira, as quais, de uma forma poética, se pode dizer que funcionaram como uma espécie de ‘maternidade’ para inúmeras empresas que ‘nasceram’ depois”.

Acessibilidade

A Secretaria da Cultura de Limeira está aparelhada com o “Poet Compact” para atender aos deficientes visuais, no que tange ao acesso ao conteúdo da obra. Não se trata de braile, mas sim de um aparelho que possibilita a transcodificação de textos escritos para a mídia auditiva. A exemplo de projetos anteriores do autor, mediante uma parceria já acordada entre ele e a Secretaria da Cultura os portadores de deficiência visual poderão agendar, gratuitamente, a audição do texto da obra resultante do projeto, em capítulos, na Biblioteca Municipal Prof. João de Souza Ferraz, de Limeira – SP.

Vendas

O livro “A Indústria no Berço da Imigração Europeia – Volume I” pode ser encontrado na Banca IV Centenário da praça Toledo de Barros, em Limeira. Também pode ser comprado, em horário comercial, pelo Disk-Livro: (19) 3444-8810 ou 99643-2855 (apenas WhatsApp em horário comercial), com entrega grátis para a cidade de Limeira, ao custo de apenas R$ 50,00. Informações e pedidos também podem ser feitos pelo e-mail [email protected]

Conheça um pouco mais sobre a obra na página do livro no Facebook:

www.facebook.com/IndustriaLimeira1