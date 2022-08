O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, recepcionou o governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, em visita oficial ao Município nesta segunda-feira (1º). Em Santa Bárbara, Rafael e Rodrigo visitaram as obras do Meu PET | Hospital Veterinário e a Nova Área de Bem-Estar e Lazer da Vila Linópolis.

“A visita do governador Rodrigo Garcia é motivo de muito orgulho para todos nós barbarenses. Visitamos as obras da clínica veterinária ‘Meu Pet’ que vai fazer com que a gente possa atender cada vez mais os animais das pessoas que mais precisam e de forma gratuita, levando qualidade de vida aos nossos amigos de quatro patas, o que reflete na saúde coletiva”, disse o prefeito Rafael Piovezan.

Outro local que o governador conheceu em Santa Bárbara foi a nova Área de Bem-Estar e Lazer da Vila Linópolis – que segundo o Estado deve servir como modelo para futuras parcerias entre o Governo do Estado e prefeituras. “Além desta, nós temos outras cinco áreas de bem-estar e lazer em convênio com o Governo do Estado que vamos levar para toda cidade. Isso é importante, Estado e Município trabalhando em prol da saúde e da vida das pessoas” complementou.

O governador enfatizou que o Estado possui diversas parcerias com a Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste. “Iniciamos a obra do Vida Longa, que é um condomínio para idosos que está em um bairro próximo do Centro Dia do Idoso, uma creche para terceira idade. Visitei a obra da clínica pet, uma das mais modernas da região, que o prefeito Rafael cedeu o local e nós vamos investir R$ 6 milhões. Visitamos uma das Áreas de Bem-Estar e Lazer, equipamento que será feito em outros lugares da cidade em parceria com o Estado” disse Rodrigo Garcia. “Dois governos sintonizados, alinhados e que entrega política pública para a cidade. Quem ganha é a população, com a qualidade de vida aqui em Santa Bárbara cada vez mais preservada pela Prefeitura”, ressaltou o governador.

O Meu PET | Hospital Veterinário é construído na Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano, 501, no Jardim Souza Queiroz, em investimento de R$ 6 milhões para construção e equipamentos. Serão oferecidos serviços gratuitos para cães e gatos, como consultas clínicas, cirurgias, exames de ultrassom, raio-x e endoscopia, laboratório de análises clínicas, setor de urgência e emergência, além dos serviços de vacinação, castração e adoção responsável. A unidade terá 480 m² de área construída, com salas cirúrgicas, de medicação, internação e equipamentos para ofertar atendimento regionalizado aos animais domésticos.

Já a Nova Área de Bem-Estar e Lazer da Vila Linópolis fica localizada entre as ruas Sebastião Benedito do Amaral, Januário Domingues, Alonso Keese e Cícero Jones. O espaço para bem-estar, lazer, realização de atividades físicas e convivência das famílias conta com mais de 7 mil metros de área e reúne playground, quadra de areia, quadra poliesportiva, quadra de basquete street, academia ao ar livre, novas calçadas, iluminação, plantio de grama, de árvores e paisagismo.