O candidato à reeleição Vanderlei Macris (PSDB) apostou em elencar pelo menos 100 obras/verbas conquistas para Americana em seu material de campanha.

O folheto de 4 páginas, no estilo desenho, traz as conquistas posicionadas por região, como se fosse um mapa da cidade. Deputado Federal, Vanderlei também incluiu as conquistas através da intermediação do governo do estado de São Paulo, trazidas com auxílio do então deputado estadual – hoje secretário da Casa Civil -, Cauê Macris.

Além das obras e verbas, o material também traz falas de algumas autoridades como o candidato ao governo do estado, Rodrigo Garcia, o prefeito de Americana Chico Sardelli, o ex-prefeito de Americana Omar Najar e Cauê Macris.