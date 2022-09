A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, está com inscrições abertas para o seu Programa de Trainee 2023, o Vem ser a Cara do Futuro. Alinhado ao compromisso da companhia em ser cada vez mais diversa e plural, o processo seletivo irá considerar todos os cursos e instituições e o idioma inglês não será critério de avaliação. As pessoas interessadas poderão se inscrever até o dia 9 de setembro via link https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.suzano.com.br%2ftraineesuzano%2f&umid=d0b1e906-dd07-42ac-bcb5-c92d215ad47c&auth=af83c65ac99b00952eb83dbe3b4bae9606e1df9e-bd01bb04f3ab123e89120936b95710f36737575e.

O processo seletivo será 100% online e, ao todo, serão disponibilizadas 31 vagas para atuar nas cidades de São Paulo (SP), Limeira (SP), Suzano (SP), Santos (SP), Imperatriz (MA), Aracruz (ES), Três Lagoas (MS), Ribas do Rio Pardo (MS) e Mucuri (BA). Para participar, as pessoas candidatas devem ter formação entre dezembro de 2020 e dezembro de 2022, sem nenhuma pendência acadêmica, como TCC ou horas complementares. As vagas são para atuar nas áreas industriais, florestais e corporativas.

A seleção para o programa contará com seis etapas principais. Em setembro, serão realizados os testes de fit cultural, e no mês seguinte as pessoas passarão por duas dinâmicas, sendo a primeira voltada para análise de soft skills, e a segunda voltada para as hard skills. Em seguida, haverá um momento não eliminatório com a liderança da companhia. Por fim, em novembro haverá a etapa final com apresentações para a diretoria da Suzano.

Com previsão de início das atividades da nova turma de talentos em janeiro de 2023, a empresa oferece benefícios diversos, como remuneração competitiva com o mercado, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale alimentação e vale-refeição (ou refeitório nas unidades industriais), vale-transporte (ou fretado nas unidades industriais), previdência privada, entre outros.

Além disso, há também o subsídio de 50% em cursos de idioma conforme necessidade da área, em linha com a proposta da companhia de desconsiderar o inglês como critério de seleção, tornando o processo mais diverso e plural. Ainda, todas as pessoas selecionadas passam por um amplo Plano de Desenvolvimento e obtêm uma visão global da companhia e dos seus diferentes negócios, além de receberem treinamentos personalizados para cada trilha, seja ela corporativa, industrial ou florestal.

“A Suzano busca profissionais que queiram ser protagonistas de suas carreiras, visando uma alta performance e crescimento, e que sonham em gerar impacto positivo no mundo a partir de uma atuação responsável e empática. Abraçamos a diversidade e acreditamos que a pluralidade nos fortalece com a soma de diferentes ideias, origens e personalidades, por isso buscamos pessoas que se identificam com os nossos valores”, afirma Leonardo Mutti, gerente de Gente e Gestão da Suzano.