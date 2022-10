Foto iStock

Simples, confortável, porém extremamente estiloso, a combinação entre tênis e vestido vem se consolidando um hit fashion há alguns meses, e promete seguir em alta no verão 2023.

Para inspirar as it girls e ajudar quem pretende adotar a combinação, listamos algumas dicas para usar e abusar da combinação e arrasar no verão. Confira:

Básico não tão básico assim

Apesar de naturalmente ornarem, as duas peças podem carregar determinada “carga” de estilo individualmente. Para deixar a combinação mais fluida, o importante é que uma das peças seja o destaque do look.

Para melhor explicar, a dica é que, caso o tênis seja muito chamativo, o vestido seja um tanto quanto mais discreto, ou vice-versa. Dessa forma, o look ficará fluido e agradável tanto para quem veste quanto para quem o aprecia. Equilibrado, o look tende a ornar perfeitamente e traduz toda a identidade fashion nele presente.

Aposte em tênis mais leves

Por se tratar de uma combinação necessariamente mais leve, o ideal é que os modelos de tênis escolhidos sejam mais leves, ornando assim com vestidos de diferentes cores e tecidos.

Modelos atemporais como Vans e All Star são uma ótima pedida, uma vez que ambos são menores e não pesam no look.

Em contraponto, sneakers como os modelos clássicos da Nike também vão bem com vestidos, principalmente quando acessórios com uma pegada mais streetwear são incorporados ao look.

Tecidos fluidos são a melhor opção

Em relação aos vestidos, é importante ressaltar que tanto os mais curtos quanto os longos devem ser de tecidos mais fluidos e leves, uma vez que o verão é marcado por altíssimas temperaturas.

Peças em tricô e crochê, apesar de lindíssimas, devem ser evitadas, por serem quentes e incômodas no calor.

Adapte peças que já tem no armário

Por se tratar de uma tendência que mescla outras referências a uma nova, é válido incorporar peças já presentes em seu guarda-roupa à nova trend. Todos os seus tênis, acessórios e vestidos podem ser utilizados sem problema algum, desde que o conforto, acima de tudo, esteja em primeiro lugar.

Unindo peças que você já tem com as novas, você estará pronta para acompanhar mais uma trend que promete ter vindo para ficar. Aproveite o verão confortável e com muito estilo!