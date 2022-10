Inaugurada no dia 14 de setembro, a unidade do restaurante Bom Prato completa um mês no município e supera a marca de 30 mil refeições servidas.

Desde a abertura, o restaurante popular já serviu 6,3 mil cafés da manhã e 25,2 mil almoços. A rede é referência em servir refeições saudáveis por preços

acessíveis para um grupo composto prioritariamente de idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade e trabalhadores do comércio da região.

O Bom Prato oferece café da manhã a R$ 0,50 e almoço a R$ 1. Crianças com até 6 anos não pagam.

“O Bom Prato é uma conquista muito grande para Sumaré. Uma parceria com o governo do estado de São Paulo com o objetivo de oferecer alimentação digna e

saudável acessível a todos.”, disse o prefeito Luiz Dalben.

O cardápio é elaborado por nutricionistas e conta com pão com manteiga, fruta, doce, café, leite e achocolatado, servidos a partir das 7h30 no café, e com

legumes, proteína, arroz, feijão, fruta ou doce para o almoço, a partir das 10h30.

“Os alimentos chegam à unidade e vão para área de seleção, onde tudo é separado, higienizado e setorizado até ser preparado. Seguimos todos os protocolos

sanitários e de segurança para oferecermos alimentos saudáveis às pessoas”, destacou a nutricionista Graziela Jarussi.

“Na cozinha tudo é bem separado, desde as áreas onde são preparadas as refeições até onde são lavados os utensílios. Tudo sempre com muito cuidado”

completou.

O restaurante está instalado uma área de mil metros quadrados, na Rua José Maria Miranda, 581, na região Central. São servidas na unidade do município 1,5

mil refeições diárias, sendo 300 no café da manhã e outras 1,2 mil no almoço.

Serviço

Restaurante Bom Prato Sumaré

Horário de funcionamento: Café da manhã: a partir de 7h

Almoço: das 10h30 às 14h

Endereço: Rua José Maria Miranda, 581. Centro