O ex-prefeito de Americana Omar Najar (MDB) foi elogiado durante julgamento das contas de seu governo do ano de 2020. As contas foram aprovadas e Omar comemorou o elogio feito em sessão do Tribunal na semana passada. O elogio feito é ao rigor fiscal do governo, que obteve ‘lucro’ de R$ 73 milhões.

A conselheira do vídeo afirma que Americana vinha de uma sequência de contas ruins. O juiz que a segue fala que a cidade chegou a estar perto de uma situação ‘falimentar’.