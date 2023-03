Eliziário Barbosa (PM) assume comando da Agemcamp

O PM Eliziário Ferreira Barbosa assume este mês

a diretoria-executiva da Agência Metropolitana de Campinas, a Agemcamp.

Seu nome foi publicado na semana passada no Diário Oficial. Ele deve cuidar de assuntos de interesse da Região Metropolitana de Campinas (RMC), que tem como presidente do Conselho de Desenvolvimento o prefeito de Jaguariúna Gustavo Reis (MDB).

A região teve os dois últimos comandantes da Agemcamp. O ex-vereador de Americana e hoje sec de Governo de Sumaré Odair Dias e o ex-prefeito de Nova Odessa Bill Vieira de Souza se revezaram no comando da agência.

Eliziário e Police Neto- ex-vereador e presidente da Câmara Municipal de São Paulo- que agora está à frente da Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos- já estiveram com Reis na semana passada.

O coronel Eliziário foi Comandante do Policiamento Rodoviário do Estado durante o governo José Serra (2007-2010) e Geraldo Alckmin (2011-18), ambos do PSDB. Também foi comandante do Comando de Policiamento do Interior 2 (CPI – 2).

