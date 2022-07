Vereador em Santa Bárbara d’Oeste e pré candidato a deputado federal, Eliel Miranda (PSD) esteve em São Paulo na reunião que selou o apoio de seu partido ao pré-candidato a governador do bolsonarismo ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos). Na região, quem saiu na frente na defesa de Tarcísio foi o pré-candidato a estadual do mesmo partido Ricardo Molina.

Eliel esteve com Felício Ramuth, que era o pré-candidato a governador do PSD e foi indicado para ser vice de Tarcísio. Com os dois e uniformizado, Eliel gravou um vídeo falando do papel das Guardas Municipais para as cidades de São Paulo.