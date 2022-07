Dois vereadores da região tiveram suas candidaturas a deputado/a confirmadas este final de semana. Os dois novatos Eliel Miranda (Santa Bárbara d’Oeste) e Professora Juliana (Americana) devem estar nas urnas em outubro.

ELIEL COM TARCÍSIO- Em encontro que teve a participação de pré-candidatos de todo o Estado, o PSD de São Paulo oficializou na tarde de sexta-feira (22) a candidatura de Eliel Miranda à deputado federal. O vereador de Santa Bárbara d´Oeste, um dos mais atuantes da atual legislatura, vai buscar uma cadeira na Câmara dos Deputados. Conduzido pelo presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, o encontro estadual foi realizado na sede paulista da legenda, com a presença de centenas de líderes e militantes.

Eliel Miranda é formado em direito, com aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. É também formado em Pedagogia e possui três pós-graduações na área da Segurança Pública. Além disso, cursou direitos humanos na Universidade de Coimbra em Portugal. Já foi secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Defesa Civil em Santa Bárbara d’Oeste e na Câmara atua com rigor na fiscalização dos gastos públicos, defende os servidores públicos, prioriza a geração de empregos, a segurança, a educação e a saúde.

Guarda Civil Municipal desde 2006, Eliel Miranda é criador do Canal Azul Marinho no Youtube, sempre abordando assuntos de interesse aos guardas e demais forças de segurança de todo o país. Recebeu 1008 votos nas eleições municipais de 2020 e foi eleito vereador em Santa Bárbara d´Oeste. Confrontando campanhas milionárias, Eliel Miranda prefere se apresentar aos eleitorado com os pés no chão, disposto a ouvir entender as necessidades de cada pessoa.

“Vou enfrentar candidatos que gastam muito dinheiro em marketing e promoção pessoal, mas que nunca se sentaram com a dona de casa, com o servidor público ou até os menos assistidos. Sou do povo e estarei sempre com o povo. Cada momento desta caminhada será ao lado dos que mais precisam. Podem contar comigo!”, afirmou Eliel Miranda após a convenção.

O PSD terá como candidato ao governo paulista o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas, com o ex-prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuth, como vice. O partido definiu que manterá a neutralidade no primeiro turno da campanha para a Presidência da República.