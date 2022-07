Eliana, que não costumava mostrar o corpo nas redes sociais, andou chamando atenção com algumas fotos de biquíni no Instagram. Além das curvas, os internautas observaram algumas cicatrizes na barriga da apresentadora. Nesta terça-feira (26), no “Quem Pode Pod”, podcast de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a artista desabafou sobre o assunto.

“[As cicatrizes] fazem parte da nossa história. Sempre fui reconhecida pelo abdômen, então eu tinha um carinho pela minha barriga, ainda mais depois de gestar duas crianças. No caso da Manuela a barriga é hoje cheia de cicatriz porque, pra eu fazer a ciclagem, fiz quatro furos e um pelo umbigo, o médico fez uma ciclagem pra segurar a bebê”, afirmou ela, que teve uma gestação de risco.