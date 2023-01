A apresentador Eliana usou as redes sociais para mostrar que é contra os atos golpistas que aconteceram no último domingo, dia 8 . Em sua conta no twitter, a estrela do SBT disse ser contra manifestações de ódio.

Trabalho com entretenimento, gosto de divertir meu público e seguidores… mas tem certos momentos que falar sobre assuntos que incomodam é necessário e urgente. Precisamos de Ordem para progredir. O que aconteceu no dia 8 foi devastador e inadmissível.

Trabalho com entretenimento, gosto de divertir meu público e seguidores… mas tem certos momentos que falar sobre assuntos que incomodam é necessário e urgente. Precisamos de Ordem para progredir. O que aconteceu no dia 8 foi devastador e inadmissível.

Siga-nos no Linkedin

NOTA DE REPÚDIO FENASAÚDE



A Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde), representante de grandes operadoras de planos e seguros privados de saúde do país, manifesta o seu total repúdio às ações antidemocráticas que culminaram na invasão e depredação dos edifícios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal no último domingo, 8 de janeiro de 2023.

Também presta apoio às instituições que, igualmente, se posicionaram publicamente contra tais atos de vandalismo, tal qual o Fórum de Dirigentes de Agências Reguladoras Federais, liderado pelo presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Paulo Rebello.

A violência e o desrespeito às instituições não condizem com uma Nação que precisa urgentemente promover mais segurança e bem-estar à sua população, em especial no âmbito da Saúde.