Eleitor pode solicitar voto em trânsito de 18 de julho a 18 de agosto. Eleitores que não estejam em seu domicílio eleitoral nas eleições de 2022 podem solicitar entre 18 de julho e 18 de agosto o voto em trânsito, uma transferência temporária do local de votação.

É preciso estar no Brasil, em um município com mais de 100 mil habitantes, e com a situação regular no Cadastro Eleitoral. Caso o eleitor esteja fora de seu estado, é possível apenas votar pra o cargo de presidente da República.

Vai estar fora do seu domicílio eleitoral nas #Eleições2022 ? Solicite o voto em trânsito! Especifique em que turnos você quer votar em trânsito e, assim, sua zona e seção eleitorais serão modificadas temporariamente para votar somente nesses turnos solicitados!

Para isso, é preciso observar alguns requisitos: Estar no Brasil, em uma capital ou em um município com mais de 100 mil eleitores Estar com a situação regular no Cadastro Eleitoral

2. Solicitar a habilitação entre 18/7 e 18/8 perante a #JustiçaEleitoral