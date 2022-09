Com a proximidade da votação neste domingo (2 de outubro), trazemos hoje (30) um balanço das conversas sobre as #Eleições2022 no Twitter até agora. De 1º de janeiro a 29 de setembro, foram contabilizados mais de 100 milhões de Tweets sobre as eleições brasileiras, o que faz dela a eleição mais Tweetada do mundo em 2022 até agora – maior do que a conversa sobre as eleições da Colômbia, onde o processo já acabou.

Somente nas últimas sete semanas, período oficial da campanha eleitoral, foram contabilizados quase 45 milhões de Tweets relacionados às #Eleições2022. Entre os temas em destaque, os mais abordados pelas pessoas nesses Tweets foram Corrupção, Economia e Violência. Confira como ficou a distribuição entre os maiores cinco assuntos dentro das conversas sobre eleições, semana a semana:

Para conversar sobre as, as pessoas recorreram aos emojis. Os mais usados na conversa eleitoral foram:

Uma das iniciativas do Twitter para reunir e amplificar informações de qualidade sobre as conversas relacionadas a eleições é a produção de Moments , conjuntos de Tweets com contexto factual confiável que ajudam a informar as pessoas sobre o que está acontecendo. Nas últimas sete semanas, foram produzidosMoments sobre eleições no Brasil. Desse total,foram os chamados debunks, Moments que reúnem informações de qualidade publicadas por fontes confiáveis para esclarecer narrativas enganosas. Veja abaixo um exemplo do trabalho de produção de Moments:

Exemplo de Moment: https://twitter.com/MomentsBrasil/status/1510683287408328705

Outra iniciativa do Twitter para direcionar as pessoas para fontes confiáveis são os avisos de busca. Em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (@TSEjusbr), ativamos seis avisos para o processo eleitoral de 2022. Essa funcionalidade faz com que o primeiro resultado de buscas por termos relacionados às eleições seja uma notificação com um link para o perfil do TSE no Twitter (@TSEjusBR) e a página do órgão, ou Moments com dados úteis sobre o processo eleitoral. Os temas desses avisos foram: a abertura do Ciclo de Transparência Democrática; o Teste Público de Segurança das urnas eletrônicas; o lançamento das novas urnas; e a regularização do título. No momento, estão ativos os avisos sobre biometria e eleições em geral. Antes das eleições, em 28 de setembro, também mostramos uma notificação na Página Inicial das pessoas no Brasil com links para mais informações do @TSEjusbr destacando a confiabilidade das urnas eletrônicas.

O debate público sobre ascontinua acontecendo no Twitter. Para não perder nenhuma dica ou atualização siga o @TwitterBrasil e o @TwitterSeguroBR e acesse nossa página dedicada às Eleições na Central de Ajuda . Aqui no blog você também pode saber mais sobre as iniciativas do Twitter para proteger a integridade dessas conversas e incentivar as pessoas a participar delas de forma cada vez mais segura, consciente e informada