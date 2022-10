A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informa que neste domingo (30), em razão do segundo turno das eleições, a Avenida Pérola Byington será mais uma vez interditada para realização da Feira Livre Central, em frente ao Cemitério Campo da Ressurreição (Central).

A medida foi necessária em virtude das eleições, visto que o Colégio Ideal é um dos pontos de votação.

Sendo assim, a via será interditada durante o funcionamento da feira e as linhas do transporte coletivo 106, 108, 109, 112 e 113, que circulam pelo local, terão seu itinerário desviado. O tráfego de veículos será liberado logo após o término da feira.

Transporte coletivo gratuito no domingo (30)

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informa que concederá gratuidade no transporte coletivo municipal para o segundo turno das Eleições 2022 a ser realizado no dia 30 de outubro (domingo).

A medida atende consideração do Supremo Tribunal Federal e recomendação do Ministério Público Eleitoral e da Defensoria Pública da União. A frota de ônibus municipal estará em operação sem a cobrança de passagem para usuários de qualquer idade.