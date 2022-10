Diferente do que já está acontecendo na Câmara de Americana, a eleição para presidente na Câmara de Santa Bárbara ainda está “sem rumo”. Este ano é o fim do mandato dos chefes dos legislativo e grupos já se movimentam para eleger seus parceiros.

Em Americana, o cenário está bem definido entre os vereadores Thiago Brochi (PSDB) e Lucas Leoncine (PSDB). Apesar dos dois serem do mesmo partido, Brochi é rachado com o grupo há um bom tempo e não tem mais relação com os tucanos. O favoritismo segue com Leoncine de acordo com conversas de bastidores.

Já em Santa Bárbara, o NM apurou que as conversas ainda estão bem cruas. Não há um candidato favorito. A reportagem ouviu vereadores e articuladores e, até o momento, o cenário segue sem definição nem mesmo de quem serão os candidatos. Por enquanto, os nomes que aparecem são: Careca do Esporte, Paulo Monaro, Carlos Fontes, Celso Ávila.