A Associação Comercial e Industrial de Americana (ACIA) tem, oficialmente, duas chapas concorrendo a eleição 2022 para um novo presidente. Atualmente, está à frente da entidade Wagner Ambruster.

As duas chapas foram homologadas após alguns conflitos internos apurados pelo Novo Momento. As informações colhidas pela reportagem dão conta de que há uma “racha” e que um grupo de diretores e conselheiros estaria bastante descontente com o atual comando de Ambruster.

Além de conflitos internos, a entidade também vem enfrentando alguma rejeição por parte dos comerciantes, que reclamam da falta de ações efetivas para a melhora do comércio local, principalmente no calçadão, fora das datas consideradas especiais e comerciais.

A eleição, que ocorre no próximo dia 23, uma quinta-feira, das 15h às 20h, será disputada pelas seguintes chapas:

CHAPA 1 –

Presidente: Wagner Ambruster

1º Vice-presidente: Germano Pavan Neto

2º Vice-presidente: Octávio Ciamarro

3º Vice-presidente: Lucinéia Lopes de Lima

1ª Secretaria: Juliana Cosin

2ª Secretaria: Karina Morassuti

1º Tesoureiro: Edson Baron

2º Tesoureiro: Marcelo Fiorani

CHAPA 2 –

Presidente: Marcelo Fernandes

1º Vice-presidente: Elza Sferra

2º Vice-presidente: Evandro Barizon

3º Vice-presidente: Diogo de Mello

1ª Secretaria: Karen Guerreiro

2ª Secretaria: Manoel Bachega Junior

1º Tesoureiro: Vanderlei Barufaldi

2º Tesoureiro: Odemir Ribeiro