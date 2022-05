A eleição da Associação Comercial de Americana (ACIA) trará novidades. O atual presidente, Wagner Ambruster, deve enfrentar uma chapa de oposição encabeçada por uma mulher, Elza Cassitas Esferra. É a primeira vez que a eleição terá 2 chapas com uma mulher à frente.

Pelo estatuto da Acia, para montar a chapa, Elza precisa de 50 assinaturas de associados da entidade. Ela tem o prazo de até 30 dias antes da eleição para conseguir os 50 nomes. A eleição será no dia 16/6.

Elza foi presidente da Aescon e é a coordenadora do grupo de mulheres empreendedoras na Acia. Ao NM, Elza disse. “Existe um consenso entre os diretores que a Acia deveria estar fazendo mais, sempre fomos protagonistas em ações para o empresário e por essa razão um grupo de diretores do qual faço parte tem se mobilizado para que uma nova diretoria assuma a entidade. Tentamos uma aproximação a fim de compor uma única chapa com a atual gestão, mas as propostas são antagônicas, e concluímos que só vamos conseguir mudar o rumo da entidade renovando a diretoria”.

Informações colhidas pelo Novo Momento dão conta de que a articulação de uma nova chapa se dá pela insatisfação de alguns diretores com a atual gestão.