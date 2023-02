Educação Americana tem 65 vagas para estagiários

A Secretaria de Educação está com 65 vagas de estágio abertas, sendo 40 para estudantes de Pedagogia, 15 para o setor administrativo e 10 para informática. Os interessados devem enviar currículo pelo e-mail [email protected] ou entregá-lo na sede da pasta, localizada à Rua dos Professores, 40, Centro, em Americana.

O candidato deve estar cursando Pedagogia, Administração, Gestão Empresarial, Gestão de Recursos Humanos e formações relacionadas à área de informática. O currículo do interessado deve conter dados pessoais como nome completo, endereço, telefone e e-mail, e dados do instituto educacional, como nomes da escola e do curso, semestre em curso e previsão de término.

LEIA TAMBÉM: Conta de água do DAE disponível também por email

O valor recebido varia de acordo com a formação e carga horária: estudantes de nível médio cumprirão carga horária de 30 horas semanais, com bolsa auxílio de R$ 693,66 e auxílio transporte de R$ 126,12. No caso de alunos matriculados em cursos de Ensino Superior, as bolsas variam de R$ 672,64 para 20 horas semanais a R$ 1.008,96 para 30 horas semanais. Nesse caso os estagiários também têm direito ao auxílio transporte de R$ 126,12, que deve ser somado ao valor da bolsa.

Os estagiários vão atuar nas escolas da rede municipal de ensino ou na sede da Seduc.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento