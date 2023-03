Educação de Americana promove live sobre uso do Chat GPT

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, realiza na quinta-feira (30), às 19 horas, uma live com o tema: “Como o Chat GPT pode ajudar professores a melhorar o processo de ensino e aprendizagem”. A transmissão acontecerá via YouTube, destinada aos educadores e profissionais da rede, como também a todos os interessados no assunto.

O encontro é realizado em conjunto com a Colaborativa, empresa parceira Google For Education, especializada em transformação digital na educação, e tem como objetivo apresentar aos professores da rede as possibilidades de uso dessa ferramenta de inteligência artificial (IA) que vem conquistando espaço nas mais diversas áreas, incluindo o contexto educacional.

“Desde o primeiro dia de trabalho a administração do prefeito Chico Sardelli tem investido em tecnologia para a Educação e o Chat GPT surgiu durante este processo, atraindo olhares de todo o mundo. Trata-se de uma ferramenta muito nova, em constante desenvolvimento, e tem se mostrado útil para aprimorar o processo criativo dos indivíduos. Neste sentido, queremos que os educadores da rede obtenham conhecimentos para lidar com a nova tecnologia de maneira eficaz”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

O encontro será conduzido por especialistas em tecnologias educacionais da Colaborativa, que irão apresentar como a ferramenta pode ajudar os professores a planejar aulas mais dinâmicas e interativas, gerar conteúdos personalizados, identificar e atender às necessidades dos alunos. Além disso, os especialistas irão compartilhar suas experiências, tirar dúvidas e enviar feedbacks instantâneos. O intuito é promover um debate acerca do uso da ferramenta, com a participação dos espectadores.

A iniciativa é resultado da parceria entre a Secretaria de Educação de Americana e a Colaborativa, empresa parceira do Google For Education, e faz parte do projeto de transformação digital iniciado em 2021 na rede municipal de Americana. Desde então, estudantes e profissionais da rede vêm passando por capacitações em ferramentas Google, por meio de projetos que promovem a cultura de inovação nas unidades escolares. Durante esse período, também foi feita na rede a implementação de chromebooks, notebooks desenvolvidos pelo Google, para apoiar a jornada dos alunos, educadores e servidores.

INFORMAÇÕES GERAIS:

O que: Live “Como o Chat GPT pode ajudar professores a melhorar o processo de ensino e aprendizagem”

Quando: 30/03/2023, quinta-feira, às 19h

Link de acesso: https://bit.ly/americana3003

