A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, iniciou esta semana um novo serviço de conservação e manutenção dos jardins internos e externos das escolas da rede municipal de ensino. O trabalho é inédito e inclui a preservação e manejo das árvores, com paisagismo e plantio de mudas de árvores ornamentais.

O trabalho foi iniciado na Escola Municipal de Ensino Infantil (EMEI) Aracati, no bairro Vila Gallo, sob acompanhamento de técnicos das secretarias de Educação, de Meio Ambiente e de Cultura e Turismo.

Em seguida, serão atendidas as EMEIs Jacina, no Jardim Paulista, e Bacuri, na Vila Rehder. As 55 escolas e prédios administrativos foram agrupados em sete setores e todos receberão as manutenções.

Os serviços abrangem também a organização dos jardins e canteiros, o levantamento da copa das árvores, a remoção de espécies não sadias ou que ofereçam riscos estruturais às crianças e educadores, o plantio de grama e de forração, a poda de arbustos e trabalho de jardinagem. Também serão plantadas mudas de espécies de cedro-rosa, jequitibá-rosa, mirindiba, pata-de-vaca e de ipê-branco, árvore-símbolo de Americana.

“Em toda sua história, é a primeira vez que a Secretaria de Educação tem uma equipe contratada especificamente para a realização dos serviços de manutenção e preservação de jardins nas escolas. Esta atenção especial com as unidades da rede municipal de ensino só foi possível diante do extenso planejamento preparado pela pasta e aprovado pelo prefeito Chico Sardelli, que tem dado total apoio às ações para melhorar ainda mais a Educação em Americana”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.