A Secretaria de Educação de Americana iniciou hoje (18) mais um serviço de manutenção nas escolas municipais. Todas as unidades municipais de ensino receberão o serviço de limpeza e desobstrução de calhas, condutores e canaletas de águas pluviais, essenciais para prevenir futuros criadouros do mosquito transmissor da dengue.

O serviço foi realizado nesta quarta-feira na Casa da Criança Arapiranga e na EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Darcy Ribeiro, no bairro Jardim da Paz. As 55 escolas e prédios administrativos foram agrupados pela equipe de trabalho em sete setores, e amanhã (19) o cronograma de serviços terá continuidade na mesma região, abrangendo os bairros São Jerônimo, Pq. Gramado, Jardim da Paz e Pq. da Liberdade.

O próximo setor a receber as melhorias inclui as escolas e prédios da rede municipal de ensino nos bairros São Roque, Pq. Novo Mundo, Morada do Sol, Santa Maria, Vila Rehder, Jardim Colina, Cordenonsi, Centro e Jd. Bazanelli.

“Fizemos um planejamento detalhado para que os serviços de manutenção aconteçam de forma coordenada nas escolas, sem prejuízo para os dias letivos nem para o ambiente de trabalho de nossos educadores. A rede municipal é composta por 54 escolas, com 14 mil alunos e 2 mil funcionários e precisamos de uma logística impecável para tudo funcionar bem durante os cinco dias úteis da semana, como nos é determinado pelo prefeito Chico Sardelli”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Na semana passada, a equipe concluiu a limpeza das caixas de gordura e caixas de inspeção de todas as escolas e dos prédios administrativos. Foram iniciadas, também, a manutenção e troca de areia nas Casas das Crianças, nas 17 Emeis (Escolas Municipais de Ensino Infantil) e, por fim, nas creches municipais.

O planejamento preparado pela Secretaria de Educação prevê ainda a poda de grama nas unidades escolares, a troca de vidros e a realização de serviços de serralheria.