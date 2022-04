O Coelhinho da Páscoa esteve nas 40 unidades municipais de ensino de Sumaré para presentear os alunos com kits de Páscoa nesta quarta-feira (13). Ao todo, foram distribuídos 22 mil kits. A ação foi acompanhada pelo secretário de Educação, José Marin.

“A Páscoa é uma data especial e aguardada com grande expectativa pelos pequenos. Tendo em vista que a escola é um espaço de desenvolvimento social e cultural, além de intelectual, atividades como essa são essenciais para resultados mais eficientes e humanizados”, comentou o secretário.

Os kits foram montados pelos próprios profissionais em atuação na rede com 88 mil produtos de chocolate. Cada um dos kits contou ainda com uma mensagem especial para as famílias. “Depois de tudo que passamos nos últimos anos em razão da Covid-19, a necessidade de adoção do ensino remoto, é um momento de grande alegria poder estar no presencial e oferecer esse tipo de experiência às crianças”, completou Marin.