O mês de agosto marca a retomada das formações para os professores de Educação Infantil da rede pública municipal de Americana em tecnologias educacionais Google for Education. A iniciativa da Secretaria de Educação (Seduc), que firmou acordo com a Colaborativa, parceira Google for Education, irá capacitar mais de 900 professores e 100 alunos no uso desses recursos, e representa a continuidade do projeto de transformação digital da rede, iniciado no ano passado.

Ao todo, 400 professores do ensino fundamental já estão participando da nova etapa de formações, iniciadas em junho. Em agosto, começam também as formações de 530 profissionais da educação infantil. Até o final deste ano, os educadores da rede participarão ainda dos cursos preparatórios e farão o exame de certificação internacional do Google for Education. Além disso, 100 alunos do ensino fundamental serão capacitados para atuarem como monitores e multiplicadores do uso da tecnologia digital em sala de aula.

Iniciativa

Em 2021, todos os professores da rede passaram por uma primeira etapa de formações, para aprender a utilizar as ferramentas Google Workspace for Education, que acabavam de ser implementadas na rede. Todos os profissionais da Seduc, bem como os alunos do ensino fundamental, receberam contas de e-mail institucional, o que garante maior segurança no uso de dispositivos e ferramentas, além de um espaço praticamente ilimitado de armazenamento de arquivos em nuvem.

Este ano, com a entrega de cerca de 900 Chromebooks (computadores Google para uso educacional, mais resistentes e leves que os notebooks convencionais), a Seduc reforçou as iniciativas de formação profissional, estendendo a oportunidade também aos professores recém-integrados à rede, para que todos se sintam habilitados a utilizar os recursos de que agora dispõem. Outra iniciativa é a formação de 100 estudantes em tecnologias educacionais Google, para que atuem como tutores em suas unidades escolares. Além disso, os profissionais que já participaram da iniciativa no ano passado, terão a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos e aprender novas ferramentas e metodologias de ensino-aprendizagem.

Formações

As formações ministradas pela Colaborativa têm como grande diferencial o atendimento às demandas específicas do município de Americana. Os cursos são divididos em níveis de letramento tecnológico e de acordo com o segmento de atuação, para que os conteúdos e atividades propostas sejam significativos para os professores participantes. Toda a formação é norteada pela contextualização pedagógica e pelo uso de metodologias ativas, alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ao currículo próprio do município.