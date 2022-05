Evento do dia das mães com a Emei Tangará em Americana. Foram mais de 100 crianças com as mamães montaram vasinhos junto com a mãe.

“Foi aqui no nosso espaço ‘A Horta da Lelê’ com bastante educação ambiental para crianças”.

Levamos para as crianças a importância do meio ambiente, sustentabilidade e alimentação saudável.

Muito obrigado de coração