A gravação do novo álbum da dupla Fiduma & Jeca, “Finalmente Ao Vivo”, na noite de quarta-feira (29), em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, reuniu vários famosos, especialmente do universo sertanejo.

No palco, artistas consagrados como João Bosco & Vinicius, Matogrosso & Mathias, Ícaro & Gimar, Us Abroboy e Jads & Jadson participaram da gravação do novo trabalho, que terá ao todo 16 faixas inéditas e duas regravações.

Isso no palco. Nos camarotes e no backstage do evento, outros famosos marcaram presença no evento, entre eles muitos influenciadores, como o ex-BBB Caio Afiune (o “Bastião” que fez dupla com Rodolfo, da dupla Israel & Rodolfo, no programa), Dudu Purcena, o comediante Marcus Cirillo, Marina Fabris, que apresentou o DVD, além da ex-Miss Brasil Valéria Morelato.

Após 3 horas de show, a dupla ainda revelou uma última participação surpresa: o produtor e músico Reinaldo Meirelles, guitarrista referência no sertanejo e conhecido nacionalmente pelos últimos trabalhos com o cantor Gusttavo Lima, para uma mixagem na música “Tarja Preta”.

“Estamos felizes demais com esse momento. As imagens ficaram lindas e a animação do público contribuiu muito para esse registro. Queremos agradecer toda a nossa equipe, que abraçou esse projeto e nos ajudou a realizar esse grande encontro de celebração de música sertaneja. Agora, vamos assistir com calma a tudo o que rolou nessas três horas de gravação e começar o trabalho de pós-produção, selecionando as primeiras músicas para trabalhar. Ainda não sabemos qual sai primeiro, mas logo teremos novidades”, disse Fiduma.

“Realizar um trabalho como esse ao lado de grandes nomes do sertanejo e amigos que fizemos nesses quase 10 anos de carreira era um grande sonho nosso. Acredito que cada participação trouxe um pouquinho também da sua identidade, e essa mistura de estilos e ritmos vai deixar o projeto ainda mais incrível”, completou Jeca.