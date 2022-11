O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), foi visto acompanhando o jogo entre Brasil e Suíça no estádio 974 no Catar. O registro do momento ocorreu na transmissão da partida no canal do streamer e jornalista Casimiro Miguel.

Eduardo Bolsonaro (Bananinha) mandando os trouxas ficarem na frente dos quarteis enquanto curte a Copa do Mundo no Catar 🤡 pic.twitter.com/SLpWeZOSMR — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) November 28, 2022

Durante a live, os comentaristas mostravam um torcedor fantasiado quando o político apareceu na sequência, posando ao lado do homem com fantasia e duas mulheres, uma delas Heloísa Bolsonaro, sua esposa.

A presença dele no jogo rendeu muitos memes e críticas nas redes sociais.