O deputado federal Eduardo Bolsonaro, o segundo deputado que mais recebeu votos em Americana nas eleições de 2018, não destinou nenhuma verba para a cidade ao longo do seu mandato.

Nas urnas, Eduardo ficou atrás apenas de Vanderlei Macris (PSDB), deputado campeão em destinação de verbas para Americana. Só no atual mandato, Macris trouxe aproximadamente R$80 milhões para o município, contrapondo de forma gritante os “zero reais” do filho do presidente Jair Bolsonaro.

VEJA TAMBÉM: TVNM eleições 22. Vanderlei Macris fala da trajetória e verbas conquistadas

Macris teve 15.251 votos, Eduardo 14.409 e em terceiro lugar ficou Joice Hasselmann, com 13.015. Joice destinou para Americana R$ 1 milhão, segundo a prefeitura.

VOTO LOCAL. A discrepância entre os parlamentares reforça a teoria do voto local. Eduardo foi eleito na onda bolsonarista, sem qualquer vinculo com Americana, o que resultou em um mandato vazio de verbas para os americanenses. Já Macris, que é da cidade, apostou forte na destinação de recursos para o município em diversas áreas.