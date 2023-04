Edu Bolsonaro quer Ricardo Salles na pref SP

Bem colocado em uma pesquisa desta semana, Eduardo Bolsonaro

anunciou que não vai concorrer ao cargo de prefeito de São Paulo no ano que vem. Eduardo aparece com 25% das intenções de voto em um dos cenários da pesquisa da Paraná Pesquisas. A pontuação o colocaria no segundo turno das eleições.

Mas o filho do ex-presidente afirmou que já se decidiu por apoiar o ex-ministro do Meio Ambiente e também deputado federal Ricardo Salles.

SP recebe exposição de artes para final brasileira de ‘Mundial de Rabiscos’

São Paulo recebe, nos próximos dias 14 e 15 de abril, a final brasileira do ‘Campeonato Mundial de Rabiscos’, o Red Bull Doodle Art. Após meses de seletivas pelo País e mais de 31 mil inscrições, desenhos dos 40 finalistas serão exibidos no Amata SP, que será transformado em uma Galeria de Arte, com diversas atividades gratuitas e presenças ilustres. O público pode retirar os ingressos pelo site https://www.eventbrite.com.br/e/red-bull-doodle-art-brasil-tickets-538479154647 . Os tickets são limitados.

Inspirados em aspectos do meio ambiente, esportes, emoções e o que viesse à mente, os desenhos finalistas serão expostos por diversos espaços do local, que contará com experiências imersivas no mundo artístico. No sábado (15), haverá workshops e palestras, como a de Mauro Martins, ilustrador brasileiro que dá aulas sobre doodles e já fez exposições pelo mundo, como a Elephant Parade. Ele também é um dos jurados do evento. A skatista olímpica Yndiara Asp, que é apaixonada por artes, estará presente.

Dos 40 artistas finalistas, um deles será o representante brasileiro na etapa mundial, na Holanda. O vencedor ganhará mentoria de renomado profissional, terá a sua obra transformada em NFT e uma imersão futurista na Europa. A final nacional do Red Bull Doodle Art é organizada pela Hit Makers, que fez as exposições de Frida Kahlo e obras de Bansky.

Serviço:

Nome do evento: Red Bull Doodle Art – Final Brasileira

Data/horário: 14/04 (das 16h às 20h) e 15/04 (das 13h às 20h)

Local: AMATA SP (Endereço: R. Cunha Gago, 832 – Pinheiros, São Paulo – SP, 05421-000)

Ingresso: Gratuito, limitado e disponível pelo link https://www.eventbrite.com.br/e/red-bull-doodle-art-brasil-tickets-538479154647

