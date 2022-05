A Editora Adonis inaugurou no último sábado (14) a sua cidade temática, batizada de Adonópolis. Baseado no universo de livros infantis da empresa, o espaço passa a funcionar de segunda a quarta como sede do projeto “Como nasce um livro?” e de quinta a sábado, além de dois domingos por mês, com contação de histórias, brincadeiras, oficinas culturais e atividades educativas para públicos de diferentes idades.

“Esse espaço já abrigou a nossa gráfica e, por isso, tem muito das nossas raízes. Hoje, ele abriga também a editora. Além de produzir livros e desenvolver projetos, como o ‘Como nasce um livro?’, que será realizado em Adonópolis, a editora tem em sua trajetória a realização de inúmeros eventos literários. E nada melhor do que ter um espaço, como esse, para que essa convivência literária possa ser uma rotina e permita unir gerações”, afirmou Magali Berggren Comelato, diretora da Editora Adonis.

Nos dois primeiros dias de funcionamento, o local recebeu crianças, adolescentes e adultos, que puderam participar de uma experiência literária única. “Ter um espaço como esse é sensacional porque, além da diversão, tem o incentivo à leitura. E toda vez que leio para minha filha, tenho uma conexão especial com ela. A geração da Esmeralda já está muito ligada às telas. Faltam opções para crianças, que precisam de lugares assim. Com certeza, vamos voltar”, afirmou a professora Caroline Borini, mãe da pequena Esmeralda, de cinco anos.

A inauguração foi acompanhada pelos escritores Luciene Tognetta, Silvia Delázzari, Maria Belintane, Valéria Cantelli, Cicero Edno, Michele Lopes, Leila Seleguini, Ana Lucia P. de Camargo, Vera Lúcia Seleto, Elisabete Moreira, Vanessa Aranha Morimoto, e pelo ilustrador Paulo R. Masserani.

Sobre Adonópolis

A cidade temática fica no bairro Chácara Machadinho, em localização privilegiada e de fácil acesso para os moradores de toda a Região Metropolitana de Campinas. A unidade tem 900 metros quadrados de área na parte térrea e capacidade para receber até 100 visitantes. Por conta da pandemia da Covid-19, a empresa optou por iniciar as operações com uma limitação de público que garantisse um distanciamento entre as pessoas e as medidas de higiene. Dessa forma, apenas 60% das vagas serão disponibilizadas para agendamento.

Adonópolis conta com uma praça temática, uma avenida brincante, salas para oficinas, auditório para eventos, livraria com títulos do catálogo Adonis e uma cafeteria completa. As visitas ao espaço têm duração entre uma e três horas e os tickets para ingresso no local podem ser adquiridos de forma antecipada, pelo site (www.adonopolis.com.br), ou diretamente no espaço.

Serviço:

Adonópolis

Endereço: R. José Bonifácio, 174 – Chácara Machadinho I, Americana

Funcionamento: De segunda a quarta-feira – Projeto “Como nasce um livro?”

De quinta a sábado – De 9h às 12h e de 14h às 17h

Dois domingos por mês – De 9h às 12h