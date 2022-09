O funcionário do DAE de Santa Bárbara d’Oeste Edgar Ramos está desaparecido desde ontem (terça-feira). Ele saiu de sua casa no condomínio Jade na zona leste da cidade para se dirigir até o Almoxarifado do Dae na área central de Santa Bárbara d’Oeste.

Mas não chegou ao trabalho e não retornou mais para sua casa.

Sua esposa, irmãos e familiares estão desesperados, pois ele não tem vícios e posso dizer pelo que conheço dele é que se trata de um cara que tem muito zelo pela sua família e responsabilidade pelo seu trabalho, enfim, todos nós estamos muito preocupados, ele estava de moto.

Nos ajudem por favor.