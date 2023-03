Você já fez algum EAD?

Com a atual maior adesão e número de matrículas ao ensino remoto (EAD) em relação ao presencial no Brasil, um debate tem ganhado força entre os dirigentes de educação no país é sobre a manutenção da modalidade online para compor as grades curriculares. Dados da Unesco mostram que até 2030 a maior parte do ensino no mundo será híbrida ou online. Segundo o especialista em educação e tecnologia, Alfredo Freitas, o ensino remoto é irreversível.

“É preciso nos livrarmos, urgentemente, deste preconceito com o ensino remoto e buscar sim, qualificar as instituições de ensino superior que ofertam cursos nesta modalidade. Enquanto esta revisão não for feita de forma coordenada pelo MEC, seguiremos com a oferta generalizada de cursos de licenciatura focados mais em volume de matrículas e menos na qualidade da formação. Este efeito busca encontrar culpados, mas não solucionar de fato o problema”, afirma o especialista Alfredo Freitas.

O especialista apresenta cinco razões que comprovam, segundo ele, a eficácia do ensino remoto no Brasil. Veja:

1- Acesso à educação em locais remotos: O ensino remoto permite que estudantes de locais mais distantes e remotos do país tenham acesso à educação, mesmo que não haja escolas ou universidades próximas. Essa é uma vantagem importante para países com dimensões continentais como o Brasil.

2 – Flexibilidade de horários: Com o ensino remoto, os estudantes podem ter mais flexibilidade de horários, o que pode ajudar aqueles que precisam conciliar trabalho e estudos, por exemplo. Além disso, aulas gravadas podem ser assistidas em qualquer horário, permitindo que os alunos aprendam no seu próprio ritmo.

3 – Redução de custos: O ensino remoto reduz os custos de deslocamento e hospedagem, permitindo que estudantes que antes não tinham condições de frequentar escolas e universidades em outras cidades ou estados agora possam fazê-lo.

4 – Aprendizagem personalizada: Com a tecnologia, é possível personalizar a aprendizagem de cada estudante, adaptando o ensino ao seu ritmo e necessidades individuais.

5 – Inovação educacional: O ensino remoto tem impulsionado a inovação educacional, com a utilização de novas tecnologias e metodologias de ensino, o que pode trazer benefícios para a educação como um todo.

É importante ressaltar que o ensino remoto não é a solução para todos os problemas da educação no Brasil. Há muitos desafios a serem superados, como a falta de acesso à internet e a falta de equipamentos adequados para o estudo em casa. Além disso, muitos estudantes ainda enfrentam dificuldades para se adaptar ao novo formato de ensino.

É importante que as escolas e universidades continuem a investir em tecnologia e capacitando seus professores para garantir uma educação de qualidade para todos, independentemente do formato de ensino. Precisamos entender que o ensino via internet é irreversível e positivo para o nosso país.

*Alfredo Freitas é pós-graduado em ‘Project Management’ pela Sheridan College no Canadá, graduado em Engenharia de Controle e Automação e Mestre em Ciências, Automação e Sistemas pela Universidade de Brasília. O renomado profissional tem 20 anos de experiência em Tecnologia e Educação. É atualmente Diretor de Educação e Tecnologia da Ambra University. A Universidade americana é credenciada e tem cursos reconhecidos pelo Florida Department of Education (Departamento de Educação da Flórida) sob o registro CIE-4001. Além disso, a universidade conta com histórico de revalidação de diplomas no Brasil.

